81-jährige Eisenstädterin von falschen Polizisten abgezockt

Werbung

Die falschen Polizisten riefen am Mittwochmittag eine 81-jährige Frau aus Eisenstadt auf deren Festnetztelefon an und teilten dieser mit, dass deren Sohn in einen Unfall involviert war. Zudem sei der Sohn am Unfall schuld gewesen und um eine Haftstrafe von diesem abzuwenden, sei es erforderlich eine Geldkaution zu hinterlegen.

Die Frau begab sich daraufhin zur Bank und behob einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Gegen 15.30 Uhr übergab die Frau einer gewissen Frau Braun, welche bereits von den falschen Polizisten angekündigt wurde, den behobenen Geldbetrag.

Der Betrug flog erst auf, als die Frau ihren Sohn anrief und dieser ihr mitteilte, dass sie Opfer eines Betruges wurde.

Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.