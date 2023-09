Schwerpunktaktion 30 Anzeigen bei Tuning-Treffen in Mörbisch am See

Polizei Foto: Weingartner-Foto

I m Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Burgenland sind bei einem Tuning-Treffen in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Samstag 30 Anzeigen wegen technischer Veränderungen an Fahrzeugen erstattet worden.

Sechs Kfz müssen diesbezüglich bei der Prüfstelle vorfahren. Bei einem weiteren wurde der dB-Wert der Auspuffanlage um 24 dB überschritten, die Kennzeichen wurden abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Bei der Schwerpunktaktion, die auch im Bezirk Mattersburg stattgefunden hatte, wurden den Angaben vom Sonntag zufolge insgesamt etwa 90 Lenkerinnen und Lenker kontrolliert. Ein 48-Jähriger war im Bezirk Eisenstadt-Umgebung mit 1,48 Promille unterwegs. Zudem wurde auf der B50 ein Autofahrer mit 105 statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Laut Polizei wird Anzeige erstattet und ein Führerscheinentziehungsverfahren eingeleitet.