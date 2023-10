Eisenstadt gewinnt bundesweiten Nachhaltigkeitspreis

Der Senat der Wirtschaft prämierte am Montag im Beisein des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, Ministerin a.D. Benita Ferrero-Waldner und Staatssekretärin Claudia Plakolm, österreichische Nachhaltigkeitspioniere im Plenarsaal des Parlaments. Eisenstadt wurde dabei für „wegweisende frühzeitige Maßnahmen im städtischen Klimaschutz und partizipative Entscheidungsprozesse“ mit dem renommierten Austrian SDG-Award bedacht.

„In Eisenstadt stecken wir viel Herzblut in Projekte und Maßnahmen, die dafür sorgen, dass wir unsere Stadt auch den nächsten Generationen so schön und grün übergeben können, wie sie ist.Dass das jetzt auch in diesem Rahmen gelobt und hervorgehoben wird, ist eine ganz besondere Auszeichnung für unsere Arbeit“, freute sich Bürgermeister Thomas Steiner, der den Preis gestern im Parlament entgegennahm.

Die Stadt wurde für gleich mehrere Maßnahmen, die meisten davon fußen auf dem STEP2030, gewürdigt, wie die Gründung der Energiegenossenschaft, das Stadtbaumkonzept, den Stadtbus, die Bodenschutzrichtlinie oder den Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes.

Der SDG-Award

Geehrt werden jährlich Organisationen, Projekte und Initiativen, die sich vorbildlich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse unserer Gesellschaft im Rahmen der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) einsetzen. Mehr als 200 Einreichungen wurden dafür von der Allianz für Ethik in der Wirtschaft, einer Initiative des Senats der Wirtschaft, Quality Austria und planetYes gesichtet und bewertet. Die eingereichten Projekte und Maßnahmen zeichnen sich durch ihre herausragende Fähigkeit aus, die UN-Nachhaltigkeitsziele auf tiefgreifende und umfassende Weise in ihre Betriebsabläufe zu integrieren