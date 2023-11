Gipfelandacht (relativ) hoch über Oggau

Nächste Woche, am 4. November, steht für die Bergfexe aus dem Flachland die Andacht am Seeberg am Programm. Beim Gipfelkreuz auf 211 Metern Seehöhe sagen die Alpinisten „Danke für unser 20 jähriges Bestandsjubiläum, Danke für unfallfreies Bergsteigen, für schöne Reisen und Betätigungen im Freien.“

Begleitet wird die Andacht vom Alpenvereinschor. Natürlich dürfen Lagerfeuer, Glühwein und Bergsteigerjause nicht fehlen. gefeiert, diskutiert und Erlebnisse ausgetauscht. Das Event findet bei jeder Witterung statt – „bewusst plastikfrei und umweltschonend“.