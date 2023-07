Seeparty vom Feinsten

Vollbild

Doris und Annelies feierten das Leben Ein Herz und eine Seele - Hermann mit Töchterchen Theresa Omar, Abel und Gabor sorgten für die Sicherheit Dem Publikum gefiel das Fest Daniel, Verena und Nadine auf dem Weg zur Cocktailbar Sara, Marisa und Verena feierten Schulschluss Mit Barbara, Jürgen und Ronald fühlte man sich sicher Die Hände zum Himmel! Abenstimmung am Neufelder See Abendstimmung am Neufelder See Nasra und Emily genossen den Abend Früh übt sich Gerhard und Bianca beim Fotoshooting In trauter Runde Adrienne und Melanie vor dem nächsten Tanz Kinderdisco An der Cocktail Bar: Dali, Judith, Regina Erich vom Sonnenbrillenstand sorgte für den Durchblick Pretty Woman: Barbara in Rot Thomas glücklich in den Armen von Melanie Wunsch und Victoria Artner Hermann mit seiner Alexandra Geburtstagskind Alina feierte mit Freundin Lisa Nucan und Neby - inniglich vereint Eine Runde im Tagada Simon und Philipp - lässig in Weiß Mariette und Sonja versorgten die Kleinen mit Kuscheltieren Giulia sorgte mit ihrem Chef Berni für das leibliche Wohl Isabelle, Lisa, Sophie mit Toni, dem Hahn im Korb Andrea in den Armen von ihrem Franz

