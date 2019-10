Am 22.7.1921 verfügte die Bundesregierung, dass das Burgenland dem Oberlandesgericht Wien zuzuodnen ist und in Ödenburg/Sopron ein Landesgericht und eine Staatsanwaltschaft eingerichtet werden soll.

Mit der Volksabstimmung in Ödenburg am 14.12.1921, änderte sich dies jedoch. Nach dem Verbleib Ödenburgs bei Ungarn wurden die landesweiten Zuständigkeiten bis zur Errichtung des Neubaus in der Wiener Straße 1968 an das Landgericht für Zivilrechtssachen, das Handelsgericht, das Landesgericht für Strafsachen II, alle in Wien, und der Wiener Staatsanwaltschaft II zugewiesen.

Die Errichtung der sieben Bezirksgerichte folgte der ehemaligen ungarischen, noch heute bestehenden Gerichtsbezirkseinteilung. In Eisenstadt war das Bezirksgericht in dem 1906 errichteten Gebäude mit einem kleinen, heute nicht mehr existierenden Gefängnis untergebracht:

1957 entschied die Bundesregierung die Errichtung des Landesgerichtes in Eisenstadt. Bis zur Fertigstellung des Neubaus war das Landesgericht ab 1.1.1959 in den jetzigen Prunksälen des Schlosses Esterházy untergebracht.

Der Neubau sollte auf der Probstenwiese an der Wiener Straße entstehen. Nach der Fertigstellung des neu errichteten Gebäudes übersiedelten 1968 das Landesgericht und die Staatsanwaltschaft, sowie das Bezirksgericht, und nahmen ab 1.1.1969 dort ihre Tätigkeit auf. Neue Raum- und Funktionserfordernisse bedingten 2010 bis 2016 eine bauliche Erweiterung um etwa 62 Millionen Euro zum heutigen „Justizzentrum Eisenstadt“.

Die Serie

Verlorene Schätze. Hans Larnhof ist pensionierter Finanzbeamter. Ihm fiel ein Album mit alten Ansichten von Eisenstadt zu. Viele der dort festgehaltenen Orte gibt es nicht mehr, ihr Andenken konservierte er in der 1.300 Mitglieder starken Facebook-Gruppe „Eisenstadt einst und heute“.