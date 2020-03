Rabenhof/Ingo Perthammer

Vatermord.Wirtschaftswunder versus Wirtschaftskrise, Babyboomer versus Pornostreamer – da fliegen die Fetzen im Theater: Vater und Sohn erstmals gemeinsam auf der Bühne – Generationskonflikt vorprogrammiert!Erwin Steinhauer und sein Sohn Matthias Franz Stein sind in „Vatermord“ zu sehen. Am 27. März ist Burgenlandpremiere von „Vatermord“ in der Cselleymühle. Die BVZ verlost Tickets für die Burgenlandpremiere. Einsendungen mit dem Kennwort „Steinhauer“ an gewinnspiel@bvz.at. Einsendeschluss ist der 18. März.