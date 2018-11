Laut einem Gutachten der ÖBB würde eine Lichtzeichenanlage für die Sicherheit des Bahnübergangs ausreichen.

Seitens der ÖBB heißt es nun: „Es gab bezüglich dieser Eisenbahnkreuzungen (EK) Gespräche zwischen Land, Stadt und ÖBB, in denen man sich auf die eine technische Sicherung mit einer Schrankenanlage verständigt hat, was auch ein Wunsch der Gemeinde war. Die Sicherungsart an einer EK wird durch die zuständige Eisenbahnbehörde – in den meisten Fällen ist dies das Land – bei einer Verhandlung vor Ort individuell festgelegt.“

Auf Grundlage der Rahmenbedingungen – die wiederum durch gutachten der ÖBB definiert werden – muss laut ÖBB die Behörde einen für alle Beteiligten verbindlichen Entscheid zu der betreffenden Eisenbahnkreuzung treffen.