Im Freibad in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstag Chlorgas ausgetreten. Acht Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag einen Bericht des ORF Burgenland.

Eine "geringe Menge" Chlorgas sei während Wartungsarbeiten ins Freie gelangt. Ein Windzug habe das Gas über ein Fenster im Technikraum nach draußen geweht. Sieben Kinder und ein Erwachsener, die in der Nähe des Fensters gestanden sind, erlitten laut der Landespolizeidirektion Schleimhautreizungen und wurden im Krankenhaus behandelt.