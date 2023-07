Hochsaison für Schultütentante

Sommer - gemeinhin die Urlaubs- und Ferienzeit schlechthin. Während aktuell auch viele Entspannung, Reisen oder Abkühlung in Freibad oder Pool genießen, ist die in Siegendorf wohnhafte gebürtige Wienerin eifrig am Werken. Seit rund einem Monat fertigt sie nämlich genähte Schultüten-Unikate an, um so Taferlklasslern den Schulbeginn im Herbst - meist im wahrsten Sinn des Wortes - zu versüßen.

„In Deutschland ist das mittlerweile zu einem richtig guten Gewerbe geworden. Bei uns gibt es allerdings erst sehr wenige Anbieter, die es professionell machen“, schildert Berger - dementsprechend gut sei auch die Auftragslage. In Siegendorf bietet die vielseitige 46-Jährige übrigens außerdem auch noch Nageldesign an, in Wien betreibt sie hauptberuflich ein Nagelstudio mit Boutique und Accessoires.

Das Besondere an Kerstin Bergers Schultüten: „Sie haben einen Kartonrohling und können später als Polsterüberzug verwendet werden.“ Wer es einheitlich liebt, könne Stoffe auch speziell zu den Schultaschen ordern. „Diese Stoffe beziehe ich aus Deutschland. Der gewünschte Effekt kann freilich oft auch kostengünstiger mit ähnlichen Farbstoffen und Stickgarnen - ich habe 600 davon - erzielt werden“, so die „Schultütentante“, wie sie auf Instagram heißt.

Näh-Kenntnisse über Youtube erworben

Nähen und sticken hat sich die Mutter zweier erwachsener Töchter selbst beigebracht: „Das hat nun schon vor bald zehn Jahren begonnen, es hat mich einfach auf einmal wirklich interessiert. Ich habe dann vor allem auch anhand von Youtube-Videos gelernt. Heute werke ich mit acht Näh- und zwei Stickmaschinen in meinem daheim eigens eingerichteten Nähzimmer.“

Bei den Schultüten richte sie sich ganz nach den Wünschen der Kinder und Eltern: „Mädchen lieben vor allem Einhörner, Ballerinas, Kätzchen oder Ponys. Letztere kann man zum Beispiel mit einer wahren Wollmähne gestalten. Bei den Burschen wiederum sind Feuerwehrautos, Astronauten oder Dinosaurier gefragt. Zuletzt habe ich für solch einen Dino rund 60.000 Stickstiche gebraucht.“

Unikate aus der Nähwerkstatt von Kerstin Berger. Foto: zVg Berger

Preis variiert je nach Material und Aufwand

Die individuellen Schultüten werden mit den Auftraggebern gemeinsam erarbeitet: „Ich schicke den Kundinnen und Kunden - aus dem Burgenland, aus Wien oder Niederösterreich - etwa Fotodateien und zeige ihnen zwei bis drei Motive gemäß ihren Vorstellungen. Nach Terminvereinbarung können außerdem bereits fertige Tüten auch bei mir in Siegendorf besichtigt werden.“ Preislich würden sich diese „zwischen 49 und 119 Euro“ bewegen, „je nach Material und Arbeitsaufwand.“

An einer einzigen Schultüte arbeitet Kerstin Berger im Schnitt vier Stunden, - „inbegriffen Dateisuche und -kauf für Plotter- und Stickvorlagen, Zuschnitt, Näh-, Stick- und Plottarbeit.“ Die optimale Größe der Tüte liege dabei bei etwa 70 Zentimetern, empfiehlt die Expertin: „Ich erstelle natürlich auf Wunsch auch größere Tüten, wobei das im Größenverhältnis Kind zu Tüte oft nicht ganz harmonisch aussieht und die Tüte mit Füllung für die Kinder auch schwerer zu tragen wird.“

Abgesehen davon fertigt die vielseitig Kreative unter anderem aber auch noch Turnbeutel, Hefteinbände, Schüttelpenale, Kosmetiktaschen, Mutter- Kindpasshüllen, Babydecken, Tischläufer oder Wandbehänge an - „generell kann man bei mir alles gerne auch personalisiert bestellen.“ In Zeiten von Corona stand zudem auch bei Kerstin Berger das Fertigen von Mund- und Nasenschutzmasken auf dem Programm.

Schultüten-Aufträge für das kommende Schuljahr nimmt Kerstin Berger noch bis Mitte August an: „Das Ganze soll ja auch wirklich noch rechtzeitig vor Schulbeginn fertig werden. Interessierte können freilich aber gerne auch schon für die nächsten zwei Jahre bei mir vorbestellen!“