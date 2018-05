Bereits zum vierten Mal ging ein 20-jähriger Lenker aus dem Bezirk Mattersburg der Polizei ins Netz. Auf der S31 entzog er sich bei einer sogenannten Trichterkontrolle im Bereich Hirm der Kontrolle. Nach einer Verfolgung wurde der Lenker von einer Streife in Eisenstadt angehalten.

Dabei wurde festgestellt, dass er ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Weiters befand sich im Auto eine weitere männliche Person. Nach umfangreichen Erhebungen – und nach einem späteren Geständnis – konnte festgestellt werden, dass der Beifahrer kein Unbekannter ist. Zwei Stunden zuvor beging er nach einem Zeugenhinweis unter Drogeneinfluss in Donnerskirchen Fahrerflucht.

Er konnte schließlich in Eisenstadt von einer Streife angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. „Sein Fahrzeug hat er in Mattersburg abgestellt. Die Fahrt wurde mit dem Auto seines Freundes fortgesetzt. Die Kennzeichentafeln konnten in einem Schuppen in Mattersburg gefunden werden“, ist vonseiten der Polizei zu erfahren.

Der junge Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. „Der Diebstahl der Kennzeichentafeln und die Verwendung der Kennzeichen werden strafrechtlich geahndet“, ist von der Polizei zu hören. Für die Verhängung der Verwaltungsstrafe ist die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg zuständig. Kann er die Strafe nicht zahlen, kommt er ins Gefängnis.