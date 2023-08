Rock und Rain beim Rolling Steel - Festival

Vollbild

Rolling-Steel-Veranstalter Walter Höss, Sänger Marco Mendoza, Nina Mayer (BVZ), Patrick Geisberger nach erfolgreicher Absolvierung des 2. Tages Hans Irker rief nach seiner Angie Tom Dampfhofer, Szilvi und Oli Horvath, Nadine Jörgensen, Markus Mayer, Franz Schuster und Franz Jagschitz kosteten sich durch das flüssige Gold Welch Erscheinung! Marco Mendoza, wie er leibt und lebt! Und das in Eisenstadt! Kimmo Grabherr, Alexander Hofherr und Skyfall-Besitzer Patrick Geisberger sorgten dafür, dass sich alle wohl fühlten. Bei Kata und Oskar Sommer ging es romantisch zu Götter an der Gitarre! Szilvi Horvath und Nadine Jörgensen machten Party bis in die frühen Morgenstunden Lat's Rock zu Marco Mendoza! Steve Jersey beglückte die Damenwelt an der Gitarre Kim, Shirian, Max, Kathi und Sasha stimmten sich auf die Stonez ein Spectacollo ließen die Sonne trotz Regenwetters mit italienischen Songs aufgehen Die Mädels fuhren mit auf dem Highway to Hell mit Marco Mendoza Susanne Pum und Tom Perktold im Rolling-Steel-Partenerlook Hans Irker von den Stonez mit seinem größten Fan - seiner Frau Gerhard Theurer und Dorian brachten die "heißen Schlitten" Nina Mayer (BVZ) hatte die Qual der Wahl: Corvette oder Porsche. Gerald Szinovatz versorgte Nadine Jörgensen mit einem Spritzer Red Star ... Wayne Deleon entlockte seiner Gitarre Wunderklänge Lisa Schreiner und Tamara Piler mit den jüngsten Fans: Leah und Jacob The Blamphins gab nicht nur auf der Bühne Gas Jorry sorgte für flüssigen Nachschub Josef Steiegr half Andy kurzzeitig mit den Getränken Inniglich verbunden Sasha Kalman mit Freindin Ana Simic in inniglicher Umarmung Küsse über Küsse über Küsse ... Das Team von G-Paradise verwöhnte nicht nur Viktor Fertsak mit Hot Dogs "Satisfaction" brachte das Publikum in Extase The Blamphins rockten die Bühne Geburtstagsfeier beim Festival Die Jungs vom G-Paradise verwöhnten das Publikum mit Hot Dogs Spectacollo erfreute die Anwesenden mit Mamma Maria Hoffentlich nächstes Jahr wieder, liebe Veranstalter! Romantik pur bei Spectacollo Coole Performance Es wurde gesungen und getanzt! Ein italienischer Song war besser als der andere - dargeboten von Spectacollo Mit dieser Corvette wurden Männerträume wahr! Die dritte Zugabe von Marco Mendoza Mendoza-Rock

