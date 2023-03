„Karawane“ hilft wieder - auch in Rust

Werbung

Der gemeinnützige Verein „Karawane der Menschlichkeit“ hilft vom Burgenland aus in der ganzen Welt. Für April ist ein neues Hilfsprojekt geplant: „Im April reist ein Hilfsteam des burgenländischen Vereins in den Norden des Irak, um Menschen in der Region Kurdistan mit Sach- und Geldspenden zu unterstützen“, erklärt das Team hinter der Aktion. Federführend beteiligt sind auch die Ruster Winzerin Victoria Schreiner und ihre Familie.

„Kinder vor den Trümmern ihrer Zukunft“

Die kurdischen Regoinen im Nordirak werden seit jahren vom türkischen Militär beschossen und sind auch von den übrigen Kriegen in der Region schwer gebeutelt. „Tausende Mädchen und Jungen leiden bis heute massiv am Krieg und seinen Folgen: Viele von ihnen mussten ihr Zuhause verlassen, haben ihre Familie verloren, sind krank oder traumatisiert. Sie alle stehen buchstäblich den Trümmern ihrer Zukunft gegenüber“, weist die „Karawane“ auf das Leid der Menschen im Nordirak hin.

Mit Sach- und Geldspenden wollen die ehrenamtlichen Helfer nun das Leid in der Region etwas lindern. Anlaufstellen sind etwa das Bioweingut Schreiner in Rust und Silvia Weiler in Eisenstadt, bei ihnen können Hilfsgüter abgegeben werden. Einiges kam bei den vergangenen Spendenaufrufen bereits zusammen: „Insgesamt konnten im Rahmen der letzten vier Sammelaufrufe neun Tonnen sortierter Hilfsgüter, umgerechnet 792 Bananenschachteln, sowie 3.528 Euro an Geldspenden von Rust an die Karawane in Güssing übergeben werden.

Briefreundschaften schenken Hoffnung

Speziell für die Sammelstelle Rust ist das Sammeln von Zeichnungen mit einem kleinen Gruß von burgenländischen Kindern an die Waisenkinder in den Krisengebieten. Manche Kinder haben in der Vergangenheit ihrem Brief auch ein Foto und ihren Namen und das Alter beigefügt. Bisher wurden die gespendeten Zeichenmaterialen postwendend genutzt, um mit Pascal Violo Briefe ins Burgenland zurückzusenden. Daher freut sich die Sammelstelle Rust auch dieses Mal wieder über Zeichnungen oder Ausmalbilder von Kindern aus dem Burgenland.

Von Kind zu Kind: "Briefe aus dem Burgenland" Foto: zVg

„Ich freue mich unendlich, dass sich die Ruster Bevölkerung und Menschen im gesamten Bezirk und weit darüber hinaus so engagiert an den Sammlungen beteiligen. Bei der ersten Sammlung hätte ich mich über 30 volle Bananenschachteln gefreut, dann wurden es 130“, schildert Victoria Schreiner, die seit April 2021 beim Verein aktiv ist.

Lebensfreude spenden und Begegnungen auf Augenhöhe

Wichtig ist ihr dabei zu betonen, dass „jeder Ball, jede Hose oder Seife tatsächlich ankommt. Die Säulen der Karawane sind es, Geld- und Sachspenden, aber auch Lebensfreude zu den Menschen zu bringen. Dieser Zugang ermöglicht eine Begegnung auf Augenhöhe für beide Seiten.“

Sachspenden, Geldspenden, Lebensfreude Sachspenden (dieses Mal hauptsächlich für Babys und Kinder) können bis spätestens 29. März zu den 16 Sammelstellen im Osten Österreichs gebracht werden. Vor Ort werden diese mit Hilfe einer Partner-NGO persönlich verteilt. So wird das Hilfsteam der Karawane dieses Mal wieder von Clowns und dem sogenannten "Mobilen Malraum" begleitet. „Die Kinder sollen auch einmal ,Kind sein' dürfen und sich über Seifenblasen und Clown-Einlagen freuen“, so die Idee dahinter.

Im Nordirak leben Kinder in den Trümmer, die mehrere Kriege hinterlassen haben. Foto: zVg, Karawane

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.