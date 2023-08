Kindertennis-Boom in Wulkaprodersdorf

„Spiel & Spaß im TC Wulkaprodersdorf“ heißt das Sommer-Tenniscamp in Wulkaprodersdorf, das erstmals am 22. Juli über die Bühne ging. 25 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren waren bei den ersten beiden von vier Samstagen dabei und wurden von einem Trainer und drei Übungsleitern betreut. Im Vordergrund standen dabei - ganz gemäß dem Motto - Spiel und Spaß an der Bewegung. Bei acht Stationen, von Geschwindigkeits- und Geschicklichkeitsübungen über Vor- und Rückhandtrainings bis hin zu Volley-Übungen galt es für die Kinder, möglichst viele Punkte zu sammeln. Am Abschlusstag, dem 26. August wartet als Highlight eine eigene Kinder-Tennis-Olympiade auf die Kids.

„Dass im Endeffekt so viele Kinder kommen, hätten wir nicht gedacht, zeigt aber auch, dass die Kids für Tennis zu begeistern sind. Natürlich hoffen wir, dass danach so viele wie möglich hängen bleiben und irgendwann auch Meisterschaften für uns gewinnen!“, erklärten Vereinsobmann Johann Kerschbaum und Stellvertreter Andreas Pleva unisono.

Übungsleiterin Melanie Pejchar mit aufmerksamen Kindern. Foto: zVg Pint

Idee und Initiative für das Tenniscamp kamen von der ehemaligen Kinderfreunde-Obfrau Sonja Fruhmann-Pint, die sich zudem seit Jahren auch mit „Sonja einfach anders“ einen Namen bei der Kinderbetreuung in Wulkaprodersdorf und im Bezirk gemacht hat. „Vor einem Jahr habe ich meine Liebe zum Tennissport entdeckt. Auch meine beiden Mädls finden seither Freude daran und lernen Tennis bei einem Trainer. Mit der Zeit sind immer mehr Freundinnen dazugekommen und so dachte ich mir, warum nicht noch mehr Kids für Tennis begeistern“, so Fruhmann-Pint. Auch Gatte und Vizebürgermeister René Pint hat übrigens „nach 30 Jahren wieder zu spielen begonnen.“

Abgesehen vom Sommercamp steht für den Verein noch im August ein weiteres Event an: am 12. wird zum Tennisfest geladen.