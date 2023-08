Sommerfest im Csello: Highway to Mü

Vom Vormittag an feierte man am 12.8. im Csello in Oslip ein Sommerfest. Unter dem Motto „Highway to Mü“ gab es Bikes, BBQ, jede Menge Spirituosen und heiße Musik. Zuerst spielte Somerset Bernard, dann sorgten die Memphis Bandits für Stimmung. Songs von Elvis und Johnny Cash begeisterten mehrere hundert Gäste bis in die Nacht hinein. Mehrere Zugaben wurden lautstark eingefordert und die Vollblutmusiker kamen diesem Wunsch natürlich nach. Gute Stimmung, endlich wieder eine laue Sommernacht und schöne Musik. Herz, was willst du mehr?