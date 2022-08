ORF feierte am Neufelder See

Vollbild

Prächtige Stimmung beim ORF Burgenland Sommerfest in Neufeld am See. Party. Roswitha Kuso, Margit Scheitz und Elfriede Markowitsch amüsierten sich bis in die Nacht hinein. Girl Power. Isabella, Julia und Catharina hatten einen tollen Abend. Erste Reihe. Waltraud und Leopold Weigel sowie Elma Lang hatten sich schon das passende Kapperl besorgt. Familienausflug. Familie Radl mit Richard, Sonja, Daniela und David Radl (mit Freundin Julia Schatz, nicht im Bild) hatten viel Spaß beim ORF Burgenland Sommerfest in Neufeld am See. Aufgespielt. Gerald Taucher sorgte für ausgelassene Stimmung. Prost. Mike und Kathi stießen in Neufeld auf das Sommerfest an. Gelbe Glücksengerl. Thomas Radinger, Karin Wachter und Michaela Frühwirth von der Raiffeisenbank verlosten Geschenke. Der Neufelder See bei Sonnenuntergang Besuch aus dem Norden. Anneliese und Christina hatten Freunde aus Deutschland, Monika und Mark, zu Besuch. Heimsieg. Karin Dratwa aus Neufeld war eine der drei Gewinnerinnen. Gewinnspiel. Glücksengerl Selina half Moderator Michael Pimiskern, die drei Gewinner der ORF Burgenland-Gewinnspiels zu ermitteln. David Radl mit Julia Schatz

