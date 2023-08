Sommerfest am Steinbrunner See

Am Samstag, dem 19.8., wurde am Steinbrunner See gefeiert. Ein Sommerfest stand am Programm. Musikalisch war vor allem Austropop angesagt, was den Geschmack der Gäste genau traf. Trotz Hitze ließen diese sich nicht vom Kommen und Feiern abbringen, genossen Speis und noch mehr Trank und saßen bis zum späten Abend gemütlich beisammen.