Eisenkopf mit 100 % als Eisenstädter Bezirksparteiobfrau bestätigt

Eisenkopf bedankte sich für das aussagekräftige Votum: „Ich habe im Jänner 2018 den hervorhebenden Bezirksvorsitz übernommen und ich denke wir haben in diesen sechs Jahren gemeinsam schon vieles erreicht“, hebt Eisenkopf das hervorragende Ergebnis für die SPÖ im Bezirk Eisenstadt bei der Gemeinderatswahl 2022 „Ein Plus von drei Bürgermeistern, 8 Vizebürgermeistern und 28 Mandaten sind ein erfolgreicher Erfolg für die Sozialdemokratie in unserem Bezirk. Wir sind wieder die Bürgermeisterpartei Nr. 1 in Bezirk und Land“, bedankt sich Eisenkopf bei allen Amtsträgern und Funktionären. In sehr vielen Bereichen, sei es Tourismus, Arbeitsmarkt & Wirtschaft oder im Gesundheitsbereich, hat sich der Bezirk Eisenstadt sehr gut entwickelt.

