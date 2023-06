Urlaubsfeeling am Wakeground in Klingenbach

Egal ob man den Nervenkitzel sucht oder einfach nur die Seele baumeln lassen möchte, am Wakeground ist für jeden etwas dabei, zeigt sich Betreiber Maurer überzeugt - für ihn ging 2017 mit der Eröffnung der Anlage ein Traum in Erfüllung.

Auf kleine und große Wasserratten wartet ein eigens angelegter Badeteich, Entspannung bieten unter anderem Liegen oder Hängematten. Kulinarisch verwöhnen lassen kann man sich wiederum im Buffet, für die Jüngsten gibt es zudem einen Kinderspielplatz, für abenteuerlustige Größere seit heuer sogar einen Ninja Park.

Für den Adrenalinkick schlechthin sorgt aber sicherlich das Wakeboarden. Angeboten werden auch eigene Kinder- und Jugendsommercamps: Von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 13 Uhr, steht einer Gruppe von maximal acht Personen eine eigene Wakeboardanlage zur Verfügung, um den Sport spielerisch zu erlernen oder Fähigkeiten zu verbessern. Das Angebot richte sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren, aber auch Eltern und erfahrene Wakeboarder hätten diese Kurse in den letzten Jahren immer mehr genutzt, so Maurer, der rät: „Schnell zugreifen, es sind noch Plätze frei.“