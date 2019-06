Das Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) hatte zu einem Spendenaufruf zur Unterstützung der Bevölkerung von Mosambik nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ aufgerufen. Burgenländische Schulen halfen tatkräftig mit.

„Bis jetzt haben die burgenländischen Schulen den beachtlichen Betrag von 8.415,32 Euro an Spendengeldern auf die Beine gestellt“, heißt es vonseiten des Roten Kreuzes. Über 260.000 Kinder leben in den betroffenen Gebieten in Mosambik unter äußerst kritischen Bedingungen. 2.800 Schulen und 39 Gesundheitszentren sind beschädigt oder zerstört.

In der Akutphase braucht es nun vor allem Überlebenshilfe: Lebensmittel, sauberes Wasser, medizinische Versorgung und Notunterkünfte. Die Regierung von Mosambik hat offiziell internationale Unterstützung angefordert.