Wolfgarten sammelte für St. Anna Kinderspital .

Die Schüler der 6. Klasse des Gymnasiums der Diözese Eisenstadt bewiesen soziales Engagement und spendeten 2.700 Euro an das St. Anna Kinderspital. Dazu verkauften sie bei der Caritativen Hütte am Eisenstädter Christkindlmarkt heiße Getränke und Selbstgebackenes, das sie in Zusammenarbeit mit ihren Eltern vorbereitetet hatten.