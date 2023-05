Geht Tobis Traum in Erfüllung?

Am 10. Mai war der 13. Geburtstag von Tobias. An diesem Tag erfüllte ihm seine Mama Martina einen langehegten Wunsch: Gemeinsam stellten die beiden einen Spendenaufruf ins Internet.

Sie fragen sich wofür? Um Tobis größten Traum Realität werden zu lassen. Seit Jahren wünscht er sich nichts sehnlicher als eine Weltreise zu machen.

Tobi leidet an einer seltenen fortschreitenden Muskelerkrankung, die dazu führte, dass er seit 2021 auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Seine Muskeln werden schwächer, so dass er nicht mehr stehen kann. Auch Dinge selbst zu heben wird zunehmend zum Problem.

Was gibt es wertvolleres als Zeit?

Um mehr Zeit für Tobi zu haben kündigten die Eltern ihre Jobs in der Bank und Versicherung. Martina ist jetzt als pflegende Angehörige beim Land Burgenland angestellt und zusätzlich bietet sie mit ihrem Mann „Heilsames, gesundheitsförderndes Singen“ an. Michael ist als Kräuterpädagoge und Ernährungsberater tätig.

Tobi besucht die 2. Klasse Mittelschule, wo er stets auf eine eigene Assistentin angewiesen ist, erstens wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung, zweitens, weil er am Asperger-Syndrom leidet, das dazu führt, dass es für ihn schwierig ist, soziale Beziehungen aufzubauen.

Meistens lebt er in seiner eigenen Phantasiewelt. Seine Hauptinteressen gelten der Natur und den Tieren. Tobi liebt es zu lesen. Förmlich verschlingt der hübsche blonde Junge Bücher, in denen es um Landschaften und andere Länder geht. In Fernsehsendungen zu diesem Thema kann er sich richtig verlieren und ebendiese haben den Wunsch, die ganze Welt zu sehen, immer stärker werden lassen. Davon träumt er Tag und Nacht, das gibt ihm Kraft.

Vor zwei Jahren wurde Tobis Zimmer neu eingerichtet und Mama Martina hat eine eigene Wand gestaltet. Künstlerisch begabt hat sie unter anderem den Eifelturm und das Taj Mahal mit Farben aufleben lassen, als Zeichen für Tobi: irgendwann geht unsere Reise los.

Im Wohnwagen Richtung Norden bis zum Wattenmeer

Da Tobis Gesundheitszustand sich verschlechtert und man nicht weiß, ob er in ein paar Jahren noch in der Lage sein wird, die Reise zu unternehmen, hat sich die Familie entschieden, im Juli das große Vorhaben zu starten.

Die Reise wird mit einem Wohnwagen und in Etappen stattfinden, auch weil Tobi dazwischen Therapien braucht. Im Juli und August sollen Norddeutschland und Skandinavien erobert werden. Vor allem das Wattenmeer hat es dem Jungen angetan. Und natürlich Tobis geliebte Tiere, vor allem die Elche und Robben. Da leuchten Tobis Augen!

Spanien, Marokko, Griechenland, die Türkei - vielleicht wird Tobis Weg ihn auch dahin führen.

Die Familie hat lange mit diesem Spendenaufruf gewartet. Es gehört nämlich Mut dazu, andere um Hilfe zu bitten. Vor allem, wenn es um etwas nicht Lebendnotwendiges geht. Aber ist es nicht genau so wichtig wie Wasser und Brot für den Körper der Seele eines kranken Jungen ihre größte Sehnsucht zu erfüllen? Zu helfen, ihm zu ermöglichen, kleine Teile der Welt, die er nur aus dem Fernsehen kennt, erfahren zu dürfen, daweil er es noch kann?

Spendenkonto:

AT18 2011 1848 3428 7000

Martina und Michael Janoschek

