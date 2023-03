Leithaprodersdorfer Theaterverein hilft Erdbebenopfern

Werbung

„Lachen ist die beste Medizin“ war auch in der heurigen Faschingszeit wieder das Motto der Theatergruppe „Leitha Ku&Lt“. An drei Vorstellungsterminen unterhielten rund 30 Mitglieder des Ensembles das Publikum mit kurzweiligen Skeches. Dass Lachen nicht nur gesund ist, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes hilft, stellte die Truppe rund um Obmann Michael Graf, seines Zeichens auch Landesumweltanwalt, kürzlich mit einer großzügigen Spende unter Beweis. Der Reinerlös des heurigen „Prodersdorfer Faschings“ in der Höhe von 4.000 Euro ging an „Nachbar in Not“ zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

