Schilder zur Einhaltung der 30er-Zonen in Eisenstadt

Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) halten sich acht von zehn Verkehrsteilnehmern nicht an 30er-Tempolimits. Die SPÖ Eisenstadt startete daher am Wochenende eine Kampagne zur Einhaltung von 30er-Zonen in Eisenstadt unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Sicherheit!".

Schlecht erkennbare Straßenmarkierungen identifiziert die SPÖ oft als Grund für die Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung, erklärt Klubobmann Christoph Fertl: „Mit wiederverwendbaren A0-Tafeln an Laternen, informativen Flugzetteln und auch einer angepassten Online-Kampagnen, werden wir in den nächsten Monaten auf die Einhaltung von 30 km/h aufmerksam machen und so gemeinsam mit der Bevölkerung die Sicherheit in Eisenstadt, Kleinhöflein und St. Georgen erhöhen.“

Die SPÖ Eisenstadt ruft dazu auf, die Kampagne "Gemeinsam für mehr Sicherheit!" zu unterstützen und weitere Problembereiche an office@spoe-eisenstadt.at zu melden. „Denn nur gemeinsam können wir unsere Straßen sicher gestalten und eine Verkehrskultur fördern, die auf Rücksichtnahme und Achtsamkeit beruht," betont Vize-Bürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak.