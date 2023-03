Rote Ballnacht in Mörbisch .

Am Samstag war in der Andreas Csarda in Mörbisch einiges los: Die SPÖ um Bürgermeisterin Bettina Zentgraf bat zum Tanz, die Mörbischer ließen sich nicht lange bitten und erschienen zahlreich. Ab 11 Uhr startete neben dem Ball auch noch die „Red Night“ - die sich ans jüngere Publikum richtete, ausgelassene Partystimmung inklusive. Die BVZ hat die besten Fotos vom Event für Sie.