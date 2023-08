Sommerfest im Zeichen des Schmetterlings

Schon am Nachmittag begann in Müllendorf am Samstag das Sommerfest der SPÖ. Trotz Hitze erschienen die Gäste zahlreich. Nicht nur die Erwachsenen hatten Freude am Feiern, auch für die Kinder hatte man sich Attraktionen einfallen lassen. Die Kleinsten bevölkerten die Hüpfburg, die etwas Älteren durften sich im Klettern ausprobieren. Der Schmetterling war das Tier des Nachmittages, denn fast jedes Kind hatte eine glitzernde Abbildung eines solchen im Gesicht. Und sogar ein Vater ließ sich schweren Herzens zu solch einem Schmuck überreden. Bis weit in den lauen Abend hinein saß man zusammen und genoss die Gemeinschaft.