„Happy End“ bei Pacht-Debatte

Rund um das Thema rumorte es in den letzten Jahren immer wieder im idyllischen burgenlandkroatischen Ort an der Wulka. Stein des Anstoßes: der Pachtvertrag mit Esterházy als Eigentümer des Grundes, auf dem Fußball- wie auch Tennisplatz beheimatet sind.

Angefangen habe alles vor etwa fünf Jahren, erzählt der heutige Ortschef Andreas Rotpuller (SPÖ). Der Gemeinde wurde seitens Esterházy nur mehr eine Pachtverlängerung um zwei Jahre zugebilligt - „eine unsichere Lage für die Vereine“, war der allgemeine Tenor im Ort. Detail am Rande: Nicht lange davor war ein geplantes weiteres See-Projekt von Esterházy im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Noch vor Ablauf dieser zwei Jahre sorgte das Thema erneut für Aufregung. Gerüchte über eine Nichtverlängerung der Pacht wie auch über eine Spielbetriebeinstellung des maroden örtlichen Fußballvereins standen im Raum. Der Vertrag wurde dann doch erneuert - wieder nur für kurze Zeit, diesmal für drei Jahre.

Konsens scheint gefunden

Die kurze Pachtdauer sei „für alle Beteiligten nicht zumutbar“, erklärte der damalige Neo-Bürgermeister Rotpuller bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Herbst 2021 eine „rasche Lösung“ als dringliches Ziel. „Uns ist es wichtig, dass in Zukunft weiterhin alle Generationen die Möglichkeit haben, sich auf allen Freizeitanlagen betätigen zu können“, betonte Rotpuller damals etwa in den Gemeindenachrichten.

Nach intensiven Gesprächen scheint nun ein Konsens gefunden. Eine Unterzeichnung des neuen Vertrags wurde, so Rotpuller, jüngst im Gemeinderat abgesegnet. „Wir waren zunächst vorsichtig“, so Monika Herczeg, Ortsparteiobfrau der oppositionellen ÖVP: „Es wurde aber alles rechtlich geprüft, also haben wir auch zugestimmt.“

„Der mit Ende August auslaufende derzeitige Pachtvertrag wird demnach mit 1. September bis 31. August 2043, also um 20 Jahre, verlängert“, freut sich Rotpuller: „Es geht um 37.500 Quadratmeter. Der Pachtzins beträgt 0,15 Cent pro Quadratmeter, das sind rund 5.500 Euro im Jahr - die Pacht ist also in etwa gleichgeblieben.“

Die Vereine, die zumindest „einen 10-Jahre-Pachtvertrag brauchen, um Förderungen zu bekommen“, könnten nun auch „mit notwendigen Arbeiten beginnen“, so der Ortschef. In einen Funcourt, der sich ebenfalls auf dem Grund befinde, habe man „zuletzt nichts investiert, weil wir nicht wussten, ob wir bleiben können - jetzt können wir uns Gedanken machen.“

Geplant: Unterstützung bei Projekten

Esterházy und die Gemeinde hätten sich auch geeinigt, „einander bei Projekten zu unterstützen, die im Sinne der Bevölkerung sind und von denen beide Seiten profitieren. Ein weiteres See-Projekt wird es aber nicht geben“, betont der Bürgermeister: „Wir wollen etwa einen Geh-/Radweg forcieren oder ein weiteres Naherholungsgebiet schaffen.“ Gemeinsame zukünftige Vorhaben, „wie auch die angeführten“ würden sich „in einer Absichtserklärung wiederfinden, welche vom Trausdorfer Gemeinderat und von Esterházy noch zu unterfertigen sind“, hieß es auf BVZ-Anfrage von Seiten Esterházy.