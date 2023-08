Sportfest in Trausdorf Trausdorf feierte bis spät in die Nacht

Zu sehen sind Moritz, Manuel, Patrick, Flo, Andi, Basti, Dominik, Daniel und Stef. Foto: Foto:BVZ/Thiel, Lara Thiel

V on Freitag bis Samstag, den 11. bis 13. August, feierte der Sportverein in Trausdorf bis spät in die Nacht. Die helfenden Hände sorgten für Speis und Trank. Jeden Tag gab es weitere Highlights, wie am Freitag die Green-Hour oder am Samstag die Red- und Malle Hour. Das Sportfest war gut besucht und das Einkommen kommt dem Sportverein zu Gute.

Egal ob jung oder alt, bei diesem Fest war jeder herzlich Willkommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte am Freitag eine Band namens „B50" und am Samstag kam gute Stimmung durch DJ-Musik auf. Sonntag gab es eine Tombola-Verlosung , welche durch „Sporadisch & So" musikalisch begleitet wurde. Der gesamte Verein bedankt sich und freut sich auf das nächste Jahr. FB Man begegnete glückliche Gesichter, die viel Spaß hatten. Die Sanitäter namens Beatrice und Bernhard sorgten für den Gesundheitsstand der Menschen. Einen wunderbaren Abend hatte Hanna, Johanna und Ella. Motiviert waren Jana, Luca und Julia. Claudia und Evi versuchten ihr Glück. Die zwei "Bros" Tobias und Pascal. Zu sehen sind strahlende Gesichter der Mädels namens Anja und Chiara. Sophie, Denise, Darina und Birgit probierten das Autodrom aus. Reini und Verena freuten sich über die gute Unterhaltung. Magdalena und Hanna hatten ebenfalls viel Spaß. Im Bild zu sehen sind Marie, Elena, Niklas und Daniel. Diese zwei motivierten Jungs hießen Niklas und Daniel.