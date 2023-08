ASV Steinbrunn feierte mit „Cordula Grün“

Drei Tage lang wurde am Steinbrunner Sportplatz gefeiert. Am Freitag ging es sportlich zu beim U23- und Kampfmannschafts-Match gegen Rust, im Anschluss wurde auf der Tribüne weitergefeiert. Das Highlight war aber freilich der Auftritt von „Die Draufgänger“ am Samstag. Bei ihrem Hit „Cordula Grün“ bebte das Festzelt förmlich. Am Sonntag ließen die Steinbrunner Kicker das Fest-Wochenende dann beim Frühschoppen ausklingen.