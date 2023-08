Sport und Spaß beim Eisenstädter Ferienspiel

Die teilnehmenden Kinder konnten beim Sportunion-Actionday am vergangenen Freitag bei verschiedensten Sportstationen wie Airtrack, Bungee Run, Speedstacking, Ugotchi Zielwurf, Ninja Parcours oder auch Stationen regionaler Vereine ihr Geschick beweisen. Mit dabei waren unter anderem das Laufteam Burgenland, die Dance Station Austria, die Katholische Jugend und der Bevölkerungsschutz Burgenland.

„In der Schulzeit verbringen die Kinder notgedrungen viel Zeit im Sitzen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir den Kindern gerade in den Ferien die Vorteile von Bewegung und Sport“, so Geschäftsführer Patrick Bauer. Weitere actiondays folgen diesen Sommer noch am 2. September beim Tag des Sports in Eisenstadt.