„#BeActive Night“ in Wulkaprodersdorf begeisterte Gäste

Das Ziel der frei zugänglichen Veranstaltungen: die Bevölkerung durch Mitmachen und Ausprobieren zu mehr körperlicher Aktivität zu motivieren. Das Angebot des Sportvereins Sandokan Burgenland fand vor allem bei den Jüngsten Anklang: ein Geschicklichkeitsparcours in der Mehrzweckhalle Wulkaprodersdorf.

„Sandokan“ setzte aber auch noch weitere Aktivitäten im Rahmen der „Europäischen Woche des Sports“: So wurde etwa den Kindern der Volksschule Wulkaprodersdorf die Möglichkeit geboten, Judo kennenzulernen. Außerdem wurde hier, aber auch an der Volksschule Trausdorf ein Parcours aufgebaut, dessen Bewältigung mit einer Urkunde belohnt wurde. Im Fokus standen „Rollübungen, Wendigkeit, Schnelligkeit und Orientierung“, so Obmann Rudolf Eitelberger: „In Wulkaprodersdorf waren 87 Schülerinnen und Schüler aktiv, in Trausdorf waren es 41.“