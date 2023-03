Georgikirtag: „Baum fällt!“

Dieses Jahr ist der Jahrgang 2002 für den Kirtagbaumumzug und das Aufstellen des Baumes verantwortlich. Dafür wurde am Samstag der Baum aus dem Wald geholt. Der Umzug beginnt am Samstag, den 29. April, um 15 Uhr beim Kreisverkehr in St. Georgen.

