Am Sonntag wurden zwei Fahrräder in St. Georgen, ca. 100 Meter hinter dem Gebäude der Feuerwehr, an einer Nebenfahrbahn entdeckt. Das weiße Damenfahrrad der Marke Scirocco sowie ein schwarzes Herrenfahrrad (Marke Genesis) dürften sich bereits seit den Morgenstunden dort befunden haben.

Die beiden Fahrräder wurden zur weiteren Abklärung zur Polizeiinspektion Eisenstadt Neusiedler Straße gebracht.

Eventuelle Diebstahlopfer können sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer +43 59 133 1581 in Verbindung setzten.