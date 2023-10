Grüner Veltliner-Mutterrebe geht wieder in die Vertikale

Der Verein zur Kultivierung der St. Georgener Rebe rund um Obmann und Oenologe Hans Moser sowie Obmannstellvertreter Christian Zechmeister hat wieder ein neues Kapitel in der unglaublichen Geschichte der Grüner Veltliner-Mutterrebe geschrieben: „Der Jahrgang 2023 unserer St. Georgener Rebe wurde am 12. Oktober gelesen. Durch selektive Handlese haben wir erstklassiges Traubenmaterial in den Keller gebracht. Etwas mehr als 18 Grad KMW, eine schöne Säure von 6,5 Promille und aromatische Trauben lassen einen sehr guten Jahrgang erwarten“, freut sich Moser.

Wer es kaum erwarten kann, den aktuellen Jahrgang zu verkosten, kommt bald auf seine Rechnung: Am Sonntag, 5. November, findet um 15Uhr im Alten Presshaus neben der Kirche in St. Georgen die bereits traditionelle – vom Verein Dorfblick organisierte – Weinsegnung statt.

Wenige Wochen später gibt es die Vertikale der St. Georgener Rebe - also mehrere Jahrgänge - mit Menü-Begleitung: „Am Freitag, 24. November, haben wir unsere erste Weinpräsentation mit Menüfolge im Restaurant Wasserwerk von Christian Wolf im Hallenbad Eisenstadt. Ab 18 Uhr erwartet ein sensationelles Menü - Fleisch, Fisch oder vegetarisch - mit einer hochinteressanten Weinbegleitung. Bitte rasch anmelden – die Plätze sind begrenzt“, lädt Moser ein.

Die Geschichte der St. Georgener Rebe

Die Mutterrebe des Grünen Veltliners galt Jahrhundertelang als verschollen. Im Jahr 2000 von Michael Leberl (Verein Dorfblick St. Georgen) gefunden und 2006 mit neuentwickelten Genorten von Dr. Ferdinand Regner identifiziert, hat der Winzer Hans Moser mit dem Verein zur Kultivierung der St. Georgener Rebe den schon fast abgestorbenen Stock dieser Urrebe rekultiviert und einen Versuchsweingarten mit 1000 Reben in der Riede Viehtrift – dem Standort der uralten Rebe – gepflanzt.

Seit 2013 sind Jahr für Jahr mehr Trauben und ein immer besserer Wein davon ausgebaut worden. Bisheriger qualitativer Höhepunkt war der 2021er, der den Sieg in der Kategorie „Spezialitäten“ bei der Grand Cru Verkostung von A la Carte „Autochtone Rebsorten Österreichs“ durch Willi Balanjuk erreichen konnte.

2022 bringt noch einmal eine Steigerung in Finesse, Aromatik und Komplexität. 2023 hat der Verein um die Sortenzertifizierung mit dem Namen „Mater Veltlinis“ und dem Synonym „St. Georgener Rebe“ angesucht. In ganz Österreich – Wachau, Krems, Weinviertel, Burgenland und in der Steiermark werden in den nächsten Jahren mehr als 30.000 Reben gepflanzt.

Erstaunlich ist, dass beide Elternteile des Grünen Veltliners, welcher aus einer Zufallskreuzung von der St. Georgener Rebe und eines Traminer-Abkömmlings entstanden ist, jede für sich einen sehr guten eigenständigen Wein bringt.

Im Weingut Hans Moser sind auch Vertikalen und ältere Jahrgänge für Verkostungen zu erwerben. Der Wein hat ein enormes Reife-Potential und schmeckt auch nach vielen Jahren sehr frisch und lebendig. Die vielschichtigen Fruchtaromen und die Würze der Sorte werden durch eine gut eingebundene Säure perfekt unterstützt. Die Mineralik vom Leithakalk bringt die enorme Ausbaufähigkeit.