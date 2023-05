„Einzigartiger Schatz“ unter dem Ruster Seehof

Der Berufs- und der Hobbyhistoriker sind sich einig: was im Keller unter dem Ruster Seehof liegt, ist einzigartig im Burgenland. Da Dokumentation und Aufzeichnung des Zeitgeschehens in vergangenen Jahrhunderten stets Aufgabe der Grundbesitzer war, sind unzählige historische Dokumente nicht in öffentlichen Archiven aufbewahrt, sondern bei den fürstlichen Rechtsnachfolger, der Esterhazy Stiftung. Eine Ausnahme bilden dabei nur die Freistädte Eisenstadt - hier wurde das Archiv ins Landesarchiv eingegliedert - und eben Rust.

Bereits 1681 wurde Rust gegen einen hohen Geldbetrag und mehrere Fässer Ruster Ausbruch der Sorte Furmint zur Freistadt geadelt. Das brachte der Storchenstadt nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch das Recht und die Pflicht, die eigene Geschichte aufzuzeichnen und für die Nachwelt festzuhalten. Und diese Pflicht wurde in den folgenden Jahrhunderten durchaus ernst genommen.

DDr. Martin Krenn arbeitet mit Wolfgang Bachkönig das Ruster Stadtarchiv auf. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Im Ruster Stadtarchiv im Keller des Seehofes lagern unzählige Waisenbücher, Grundbücher, Melderegister und viele andere historische Aufzeichnung. „Der gute Zustand der Dokumente, die bauliche Qualität der Archivräume und sorgfältige Aufbewahrung sind hier vorbildlich“, lobt etwa Historiker Martin Krenn den Fundus in der Storchenstadt. Gemeinsam mit Wahl-Ruster und Hobby-Historiker Wolfgang Bachkönig durchforstet er derzeit den Bestand und stellt eine Inventur an.

Auf Initiative von Bürgermeister Gerold Stagl werden dabei die historischen Dokumente katalogisiert, systematisch geordnet und sollen den Rustern und allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Nicht nur die Gegenstände vor Ort, auch das Archiv selbst hat bereits lange Tradition: „Wir fanden ein Testament aus 1850, in dem vermerkt ist, dass das Dokument im Ruster Stadtarchiv aufbewahrt werden soll“, erklärt Archivar und Ex-Polizist Bachkönig beim Besuch der BVZ. Mindestens so lange werde der Fundus also bereits systematisch gepflegt.

Bürgermeister Gerold Stagl, oder wie man von der Magyarisierung in den 1870er-Jahren bis zur Eingliederung des Burgenlands ins österreichische Staatsgebiet 1921 gesagt hätte: Polgármester Stagl Gerold. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Den Stellenwert der Sammlung unterstreicht auch der Umstand, dass das Archiv im Jahr 1944 nach Unterpullendorf übersiedelt wurde, um zu verhindern, dass die Zeitdokumente dem Krieg zum Opfer fielen. Nach dem Krieg wurden sie zurück nach Rust gebracht.

Nicht nur die großen regionalen Ereignisse wie die letzte Austrocknung des Neusiedler Sees oder die Eingliederung in den österreichischen Staat sind im Stadtarchiv dokumentiert. Es sind auch die kleinen Details, die für die Ruster von Bedeutung sind. Etwa die Herkunft der Rieden-Bezeichnung „Goling-Riegel“: dieser leitet sich nämlich vom dort einst aufgestellten Galgen her - denn Rust führte als Freistadt auch selbst Exekutionen durch.

In ihrem bis unter Decke mit historischen Dokumenten vollgeräumten Keller versinken die beiden in ihre Arbeit. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Für die Archivare ist nach abgeschlossener Bestandsaufnahme die Arbeit aber bei weitem noch nicht getan. Im Gegenteil, sie geht erst los: „Nun werden die Dokumente katalogisiert, archivarisch verpackt und für die schnelle Auffindung sortiert“, erklärt das Duo. Ziel ist es, dass die Ruster schnell und einfach zu historischen Dokumenten kommen. „Wenn jemand etwa die Sterbeurkunde eines Vorfahren sucht oder Ratsprotokolle aus dem 19. Jahrhundert, sollen diese schnell auffindbar sein.“

Langfristiges Ziel ist eine Digitalisierung des historischen Fundus. Den Anfangen machen wichtige Dokumente, die besonders wertvoll für die Nachwelt sind. Aber diese Aufarbeitung der Vergangenheit ist derzeit noch Zukunftsmusik für die beiden Stadtarchivare Krenn und Bachkönig.

