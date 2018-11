Am 10. Dezember ist es soweit: Mit dem Fahrplanwechsel 2018/19 wird die vierte Stadtbus-Linie „Fanny“ ihren Betrieb aufnehmen. Die Ergänzung des bestehenden Stadtbus-Systems um diese gegenläufige Linie, die auch einige neue Ziele anfährt, soll kürzere Fahrzeiten in beiden Richtungen ermöglichen.

Stadtbus „Fanny“ fährt 13 Kurse pro Tag

„Fanny wird, ausgehend vom Bahnhof, zuerst Richtung St. Georgen fahren und dann über die Innenstadt und den Oberberg in Richtung Kleinhöflein der Linie Vitus entgegenfahren. Die neue Linie umfasst insgesamt 36 Haltestellen, davon sind 16 neu“, berichtet Bürgermeister Thomas Steiner.

Die Fahrzeit von „Fanny“ wird rund 40 bis 45 Minuten betragen, daher wird Fanny im Stundentakt geführt. Geplante Abfahrt ist zur Minute 28, Ankunft etwa zur Minute 18 bis 20. Insgesamt wird Fanny somit auf 13 Kurse pro Tag kommen. Durch die gegenläufige Führung der neuen Linie entstehen mehrere Umstiegsmöglichkeiten zu den drei anderen Stadtbuslinien „Georg“, „Martin“ und „Vitus“. Besonders für „Vitus“-Fahrgäste entstehen so wesentlich kürzere Fahrzeiten – etwa von Kleinhöflein zum Haidäckerpark. Während der Wochentage benützen rund 1.000 Fahrgäste eine der drei bestehenden Linien. „Trotzdem wollen wir den Stadtbus laufend verbessern“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.

Wie auch bei „Georg“, „Martin“ und „Vitus“ wurde die Bevölkerung in die Namensfindung der vierten Linie einbezogen. Insgesamt 448 Vorschläge erreichten das Rathaus, aus denen nach einer Abstimmung schließlich „Fanny“ als neuer Name hervorging. „Fannys“ erster Betriebsmonat steht außerdem im Zeichen der guten Sache: Die Seitenscheibe des Busses wird mit „Ich fahre für Licht ins Dunkel“ beklebt und die Dezember-Einnahmen aus „Fannys“ Ticketverkäufen fließen an „Licht ins Dunkel“.