Konzept mit Zukunft für Neufeld

„Die Stadt der Nähe“, so sieht sich Neufeld im neuen Stadtentwicklungsplan. Als kompakte und für burgenländische Verhältnisse dicht bebaute Gemeinde eignet sich Neufeld perfekt für das Konzept der „15 Minuten Stadt“, befanden nun Experten der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Anhand dieses französischen Konzeptes „soll eine Stadtorganisation umgesetzt werden, mit dem Ziel, alle notwendigen Bereiche des alltäglichen Lebens in 15 Minuten zu erreichen — wenn möglich mit dem Fahrrad. Dies betrifft Einkaufen, ärztliche Versorgung, Schule, Arbeit, Freizeit, Sport, Kultur“, heißt es dazu im Stadtentwicklungsplan STEP 2030. Angewandt wird dieses Konzept etwa in Paris.

Nun sind die Gemeinsamkeiten der französischen Metropole und der zweitgrößten Gemeinde im Bezirk enden wollend, wie auch die Verkehrsexperten der BOKU attestieren. Mit 3.640 Einwohnern und der mit Abstand höchsten Einwohnerdichte im Burgenland (848 Einwohner pro Quadratkilometer) verbindet Neufeld mit Paris aber die gute Erreichbarkeit der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen zu Fuß oder mit dem Rad. Diese Qualität gelte es auszubauen und „bewusst zu erhalten.“

„Neufeld soll ein Ort des Miteinanders, ein Ort der Begegnung und der Identifikation bleiben. Das kulturelle Angebot, die sozialen Dienstleistungen und Bildungseinrichtungen aber auch Orte des Austauschs und der Erholung werden ebenso gezielt weiterentwickelt und bewusst gestaltet“, heißt es weiter im Beipacktext zum STEP 2030. Und auch die acht wichtigsten Punkte für die Stadtentwicklung wurden dabei herausgearbeitet. Ganz oben auf der Liste steht ein „erkennbares, lebendiges Ortszentrum. Ein Ort, der zur Begegnung einlädt mit Sitzplätzen, ,Begegnungszone‘, verkehrsberuhigt und sicher. Es sind Aufenthaltsmöglichkeiten ohne Konsumzwang vorhanden.“ Ebenfalls im acht Punkte Plan: ein „Grünes Netz“ an Plätzen, Parks und co., fußläufig erreichbare Nahversorger, sowie Baukultur, die „auf die Qualität und Identität der Siedlungsräume Rücksicht nimmt“. Und Neufeld setzt auf eine gemischte Nutzung von jung und alt, In- und Ausländern, aber auch Wohnen und Arbeit.

Nun müssen die ambitionierten Ziele „nur“ noch mit konkreten Projekten zum Leben erweckt werden.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.