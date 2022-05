„Chillen“ im Maschinenhaus in Eisenstadt

Vollbild

Gut sortiert. Das erfahrene Betreiber-Duo Aaron Jandrisits und Barbara Alfon will mit gemütlicher Atmosphäre und guten Drinks begeistern. Bürgermeister Thomas Steiner überzeugte sich bei der Eröffnung vom „Afro-Kaffee“. Hier im Maschinenhaus pumpte vor 200 Jahren die erste Dampfkraftmaschine Mitteleuropas Wasser in den Schlosspark. Die Kantine wandert wieder an ihren Platz, rechts neben die Umkleidekabinen. So schön sitzt man selte wo in Eisenstadt. „Keine Auto, viel Grün, undWasser - perfekt!“, so Jandrisits.

