Die als einzige Kandidatin für die Position der Stadtparteivorsitzenden vorgeschlagene Lisa Vogl erhielt nur 64,9 Prozent der Stimmen. Im Gemeinderat wird sie Kovacs im Amt des Vizebürgermeisters beerben.

Neue Stadträtin statt Wisak wird Anika Karall, Beatrix Wagner bleibt Klubobfrau, und Bettina Eiszner folgt Vogl als Obfrau des Prüfungsausschusses.

Neu in den Gemeinderat kommen der bisherige Ersatzgemeinderat Richard Mikats und der nächstgereihte Patrick Golautschnig. Bea Szmolyan wird Ersatzgemeinderätin.

