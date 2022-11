Erste „echte“ Eisenstädter Sitzung seit der Gemeinderatswahl

Werbung

Wie viel Arbeit hinter der – großteils ehrenamtlichen! – Gemeinderatstätigkeit steckt, wird selbst erfahrenen Lokalpolitikbeobachtern erst so richtig bewusst, wenn die Ausschüsse, Beiräte und sonstige Verantwortlichkeiten zugeteilt werden. Allein die Aufgabenverteilung dauerte am vergangenen Montag eineinhalb Stunden. Es war eine gute Aufwärmübung für den neuen Gemeinderat, rund ein Drittel der Mitglieder ist ja neu gewählt.

Die restliche Zeit der ersten „echten“ Gemeinderatssitzung seit der Angelobungssitzung war dem Flächenwidmungsplan und dem Raumplanungsgesetz gewidmet. Ersterer bestimmt, wo in den nächsten Jahren was gebaut werden darf, das Raumplanungsgesetz soll die tatsächlichen und konkreten Bauvorhaben mit den Landes-Vorgaben zu Bau-, Verkehrs- und Umweltrichtlinien in Einklang bringen.

Klingt abstrakt, ein im Gemeinderat diskutiertes Beispiel ist das Bauvorhaben im „Wolfgarten“: Hier wollte die ÖVP die neue Widmungsform der Landesregierung anwenden. „Diese ermöglicht, dass ein Projekt konkret geplant werden kann. Das war zuvor bei reiner Grünlandwidmung zu riskant“, erklärte Steiner und betonte: „Danach muss ein Verkehrs- und Umweltschutzkonzept erstellt werden, sollte dieses unseren Ansprüchen nicht genügen, können wir die Widmung versagen.“

Die Grünen versagten aufgrund des fehlenden Verkehrskonzeptes für den Wolfgarten dem Flächenwidmungsplan die Zustimmung, die FPÖ stimmte gegen das Raumplanungsgesetz.

Auch eine Ausnahme des Flächenwidmungsplanes wurde gleich beschlossen: Grundeigentümer am Kogelweg in St. Georgen hatten sich seit Jahren bei der Stadt um eine Umwidmung ihres Grünlandes bemüht. „Die Lage hinter der Volksschule günstig“, begründete Steiner sein „Ja“. Auch die neue Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak stimmte zu: „Die Baudirektion hat uns im Gespräch versichert, dass hier keine Siedlung wie in den Gartenäckern kommt.“

Letzter Tagesordnungspunkt was der Nachtragsvoranschlag zum Budget. Die Teuerung habe die Bilanz der Stadt in die roten Zahlen gedrückt, bedauerte Finanzstadtrat Michael Freismuth, Rücklagen vergangener Jahre verhindern aber eine Neuverschuldung. Die SPÖ könne aufgrund überhasteter Ausgaben vor der Wahl, wie dem Haydn-Kino, nicht zustimmen, erklärte SPÖ-Klubobmann Christoph Fertl.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.