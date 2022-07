Paket geschnürt: Eisenstadt spart Strom

Werbung

Am vergangenen Mittwoch präsentierte die Stadt ein Stromsparpaket. „Wir werden angesichts der Krisensituation und der steigenden Preise noch effizienter und nachhaltiger in der Energieverwendung sein“, so Bürgermeister Thomas Steiner.

Die ersten Maßnahmen sind bereits definiert: Es wird Änderungen bei der Straßen-, Weihnachts- und Denkmalbeleuchtung geben, die Temperatur in den städtischen Gebäuden wird noch besser reguliert und die Wassertemperatur im Hallenbad abgesenkt. Kurzfristig will die Stadt fünf Prozent an Energie sparen, mittelfristig zehn.

Ruft zum Stromsparen auf. Bürgermeister Thomas Steiner. Foto: BVZ

Insgesamt liegt der Energieverbrauch der Stadt im Jahr 2021 bei 6,2 GWh. Der jährliche Gasverbrauch nimmt nur mehr 10,8 Prozent des gesamten Energiebedarfs ein. Der Stromverbrauch sank im Vergleich zu 2018 von 4,1 GWh auf 3,25.

Das wurde durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED und durch die Anbindung der Mehrzweckhalle des Sportzentrums an das Fernwärmenetz erreicht.

Steiner appelliert an alle in der Stadt, im eigenen Bereich sparsam mit Energie umzugehen. Die Unternehmen in der Stadt lädt er ein, etwa ihre Firmenbeleuchtungen bzw. Werbebeleuchtungen spätestens um Mitternacht abzuschalten.

Strom kommt nicht aus der Steckdose

