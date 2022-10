Der Eisenstädter Oberberg als Kalender

Werbung

Niemand setzt die Stadt und vor allem seinen Heimats-Ortsteil so in Szene wie der Fotograf und Grafiker Reinhard Gombas. Er hatte bereits einen Kalender mit Eisenstadt-Ansichten gemacht sowie die restaurierten Holzstatuen des Kalvarienbergs in Szene gesetzt. Für den Kalender 2023 reiste Gombas in die Vergangenheit – und eigentlich auch in die Zukunft: Er ließ sich vom Landesarchiv historische Ansichten des Oberbergs ausheben. Die Bilder, Fotos und Postkarten waren meist in sehr schlechtem Zustand und schwarz-weiß. Mit einem „Artificial Intelligence Tool“ – also Künstlicher Intelligenz – ließ er die Fotos digital nachfärben.

„Die Idee kam mir durch die US-Serie Band of Brothers, wo auch alte Filmaufnahmen des Zweiten Weltkriegs zeitgemäß wiederaufbereitet wurden“

Reinhard Gombas

So entstanden bisher unbekannte Ansichten des Eisenstädter Wahrzeichens, die Gombas am vergangenen Dienstag im Haus der Begegnung präsentierte. „Die Idee kam mir durch die US-Serie Band of Brothers, wo auch alte Filmaufnahmen des Zweiten Weltkriegs zeitgemäß wiederaufbereitet wurden“, erzählte Gombas dort. Dabei taten sich auch einige Schätze auf, so war auf einem über 100 Jahre alten Bild auf der Rückseite die Lebensgeschichte der Familie des Fotografen handschriftlich notiert. Insgesamt also ein perfektes Weihnachtsgeschenk für alle Menschen, denen der Oberberg am Herzen liegt.

Der Kalender ist um 34 Euro entweder bei Reinhard Gombad persönlich oder über die Buchhandlung Nentwich in der Fußgängerzone erhältlich.

