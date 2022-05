„Kidical Mass“: Kinder eroberten radelnd Eisenstadt

Werbung Eisenstadt Anzeige BBQ Store Sommerfest für die ganze Familie

Am vergangenen Wochenende wurde in 13 österreichischen Städten auf das Thema Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Die kleinste dieser Städte war Eisenstadt, hier nahmen aber dennoch hundert Kinder auf ihren Rädern teil.

Zwei statt vier Räder. Die Radlobby, hier mit „Hofrad“ Albert Chmelar, setzt sich schon länger für mehr Kind-gerechte Radwege ein. Foto: Foto Wagentristl

Sie drehten – beschützt von der Polizei – ihre Runde auf Straßen, die ansonsten wegen des vielen Auto-Verkehrs zu gefährlich oder einfach zu unangenehm für Kinder sind.

Vom „Gänsehautfeeling“ sprach auch die Organisatrin Karoline Szivatz: „Es war die erste Fahrrademo in Eisenstad, es wird aber sicher nicht die letzte gewesen sein, die 2,5 Kilometer sind ausbaufähig und wir gehen am 24. September in die nächste Runde.“

