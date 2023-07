Eisenstadt besuchte deutsche Partnerstadt Bad Kissingen

Vollbild

FB

Burgenländische Stammgäste in Bad Kissingen: Die "Ehren-Eisenstädter" Klaus und Renate Horch, Spah Hannes, Liana Keßler, Stefan Kaiser, Michaela Spah, Hannah und Emma Ivanschitz, Norbert Koloczek, Eva Knauer sowie Philipp Ivanschitz. Quellenkönigin Kathrin - sie wird auch die Wein- und Genusstage am 23. bis 27. August beehren - und Fürst Rákóczy beim Eisenstädter Stand. Die Winzer Norbert Mühlgassner und Stefan Kaiser bedankten sich bei Bürgermeister Thomas Leiner für die Einladung zum Rakoczy-Fest. Stefan Kaiser und Norbert Mühlgassner bedankten sich bei der Städtepartnerschafts-Vereinspräsidentin Maren Schmitt für die perfekte Organisation. Kleinhöfleins Stadtbezirksvorsteher Josef Weidinger bedankte sich als Vertreter der Stadt Eisenstadt bei Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel für die Einladung zum berühmten "Rakoczy-Fest" - natürlich mit Wein aus Eisenstadt. Stadträtin Birgit Tallian stellte Bürgermeister Thomas Leiner ihre ebenfalls nach Bad Kissingen gereisten Familienmitglieder vor. Mit Eisenstädter Wein konnte Kleinhöfleins Stadtbezirksvorsteher Josef Weidinger in Bad Kissingen sogar dessen französischen Städtepartner aus Vernon beeindrucken. Vor dem Eisenstädter Wein verneigten sich die Fest-Besucher. Die Delegationen der Partnerstädte Eisenstadt, Massa (Italien), Bad Kissingen (Deutschland) und Vernon (Frankreich) am erst vor wenigen Monaten verschönerten "Platz der Partnerstädte" in Bad Kissingen. Bad Kissingens französische Partnerstadt Vernon lud beim Rakoczy-Fest zum Tanz.

1 /11