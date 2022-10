St. Georgen und die Welt: Alle Wege führen nach...

Werbung

Mitten in Baden-Württemberg (Deutschland) liegt nun ein Stückchen St. Georgen: In Oberndorf gibt es jetzt nämlich eine St. Georgen-Straße. Das ist liegt nicht nur am schönen Namen, sondern an einer langen Feuerwehrfreundschaft, erklärt Ortsteilvorsteherin Heidi Hahnekamp der BVZ: „Vor 40 Jahren machten unsere Feuerwehrmänner bei der Internationalen Olympiade in Böblingen bei Stuttgart mit. Einquartiert waren sie bei den Feuerwehrfamilien in Oberdorf. Daraus entwickelte sich eine innige Freundschaft und Partnerschaft.“

Feuerwehr-Freundschaft. Seit 40 Jahren fahren die St. Georgener Florianis nach Oberndorf (Baden Württemberg, Deutschland). Daraus wurde eine echte Freundschaft. Foto: Foto zVg

Diese Feuerwehr-Olympiade feiert heuer ihr 150-jähriges Jubiläum, in dessen Rahmen die damaligen Feuerwehren ausgezeichnet wurden. Auch Hahnekamp bekam von der Ortsvorsteherin Diana Arnold ein Geschenk überreicht: Eine Straße wird im neuen Aufschlussgebiet „St. Georgen-Straße“ heißen.

Die überglückliche Ortsvorsteherin war selbst angereist: „Wir haben uns sehr gefreut! Diana hat sich einen Tag lang Zeit für uns genommen und uns Tübingen gezeigt, so entstand eine noch engere Freundschaft. Wir uns dann geeinigt, nicht nur eine Partnerschaft zwischen den Feuerwehren zu pflegen, sondern auch zwischen den Gemeinden Oberndorf und St. Georgen.“

Diese Freundschaft soll eine Oberndorfer Delegation auch schon bald nach St. Georgen führen – natürlich zum Georgi-Kirtag 2023. „Da möchte ich ihnen St. Georgen und Eisenstadt zeigen“, freut sich Hahnekamp schon.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.