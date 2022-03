Max Stiegl plant neues Projekt in Purbach

Mit einem Bild eines typisch burgenländischen Streckhofes und dem Hinweis „coming soon“ kündigte der Chef des Gut Purbachs auf Instagram ein neues Projekt an und rief auch gleich mögliche Interessenten für Jobs in Küche und Service zu einer Bewerbung auf. Gegenüber der BVZ verrät er nur: „Ich habe einen neuen Streckhof in Purbach. Wir haben noch Termine mit dem Denkmalamt und viel vor. Das wird alles noch ein bisschen dauern.“ Details sollen in den nächsten Wochen folgen.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.