Seefestspiele: Zwei Zusatzvorstellungen für Mamma Mia!

Gleich zwei Ankündigungen von höchster politischer Stelle wurden vergangene Woche auf der Seebühne Mörbisch verkündet. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Alfons Haider, Generalintendant der Kulturbetriebe Burgenland (KBB), enthüllten nicht nur das Bühnenbild für die heurige Inszenierung von „Mamma Mia!“, sondern gaben auch gleich zwei Zusatzvorstellungen am 23. Juli bzw. 7. August bekannt.

Man habe schon erwartet, dass der Musical-Klassiker viele Leute anspricht, so Haider. Aber: „Dass wir schon Wochen vor der Premiere ausverkauft sind, und weiterhin solch ein großes Interesse besteht, davon konnten wir nur träumen“, ist der Intendant stolz auf „ein tolles Team, das zusammenhält und noch einmal alles gibt.“

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ließ es sich nicht nehmen, die bereits in vollem Umfang laufenden Proben für „Mamma Mia!“ zu besuchen. Am heißesten Tag des Jahres gab es für die hart arbeitenden Darstellerinnen und Darsteller noch zusätzliches Lob. „Natürlich ist es uns dabei auch wichtig, dass den Darstellern diese Zusatzleistung - die ja so nicht vereinbart war - entsprechend abgegolten wird“, betonte der Landeshauptmann mit Alfons Haider im Schlepptau.

Doskozil besuchte Proben und präsentierte Bühnenbild

„Es ist einmalig in der 66-jährigen Erfolgsgeschichte der Seefestspiele Mörbisch, bereits ein Monat vor der Premiere ausverkauft zu sein. Umso mehr war es uns ein großes Anliegen, dass weitere 12.000 und somint insgesamt 180.000 Gäste in den Genuss dieser Produktion kommen“, so Doskozil. Ursprünglich waren für heuer 19 Aufführungen angesetzt, zu den acht Zusatztermine kamen nun also noch Nummer zehn und elf hinzu.

Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Auch für „My Fair Lady“ 2024 laufe der Kartenverkauf bereits gut an, 1.000 Tickets seien gleich an den ersten zweieinhalb Tagen weg gewesen. „Das ist für mich ein klarer Beweis, dass sich das Musical in Mörbisch bestens etabliert hat“, verteidigt der Landeshauptmann den Wechsel von Operette zu Musical.

„Größte mobile Discokugel der Welt“ in Mörbisch

Ein besonderes Highlight der heurigen Aufführung wurden beim Besuch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch gleich präsnetiert: Im Zentrum der Bühne steht eine technisch bestens ausgestattete Discokugel. Mit einem Durchmesser von 9 Metern und einer Höhe von stolzen 11,5 Metern handelt es sich nach Angaben der Seefestspiele um die „größte mobile Discokugel der Welt.“