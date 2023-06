Volksmusik am Neusiedler See

Jeder kennt sie, die Starnacht am Wörthersee. Nun haben wir sie - schon zum zweiten Male - an unserem schönen Neusiedler See. Möge er noch lange Wasser führen!

Schon vor Beginn lag Vorfreude in der Luft. Es war, als würden die Besucher nur darauf warten, loslegen zu können. Und das taten sie spätestens, als Barbara Schöneberger und Hans Sigel auftraten und sich unter die Menge mischten. Die schon viele Jahre starnachtgeprüfte Blondine, die nie um ein Wort verlegen ist, versuchte mit Elan und Power die Stimmung anzuheizen.

Tony Christie und Johnny Logan

Unterstützt wurde sie vom Publikumsliebling Hans Sigel, der zwar schon bei der Starnacht am Wörthersee und in der Wachau sein Debut gefeiert hat, aber in Mörbisch Premier hatte. Den ganzen Abend lieferte sich das Moderatorenpaar einen verbalen Schlagabtausch, der den Zuschauern aber zu gefallen schien.

Vielleicht war es der Tatsache geschuldet, dass am Freitag nur etwa zwei Drittel der Plätze belegt waren, dass die Stimmung ein bisschen verhalten war. Besonders war das bei Auftritten der etwas weniger bekannten Künstler zu spüren. Tony Christie vermochte es dann aber das Publikum voll und ganz mitzunehmen. Der großartige Sänger und Entertainer lud ein zu einer romantischen Zeitreise, die man gar nicht beenden wollte. Zu seinen Liedern „Sweet September“ und „Amarillo“ wurde lauthals mitgesungen.

Der charmante Hausherr von Mörbisch

Johnny Logan stand ihm in nichts nach. „Hold me now“ war wohl eines der absoluten Highlights der Starnacht und veranlasste den einen und anderen, sich von seinem Sitznachbarn liebevoll in den Arm nehmen zu lassen.

Auch Alfons Haider, der Hausherr von Mörbisch und bis 2022 an der Seite von Barbara Schöneberger selbst Starnachtmoderator, trat auf. Er stellte sich einem Interview und präsentierte drei junge Damen, die ein Abba-Medley zum Besten gaben. Eine Einstimmung auf das bereits ausverkaufte Musical Mamma Mia, das ab Juli auf der Seebühne aufgeführt wird. Stimmig konnte man es nennen: die Klänge von Dancing Queen, die Sängerinnen im weißen Kleid, dahinter die Kulisse eines griechischen Dorfes.

„Leicht kennt ma's hom“ ging zu Herzen

Der frühere Zirkusartist Ramon Rossely versprach den zumeist jungen, weiblichen Fans „Eine Nacht“. Und noch ein Jüngling vermochte zu verzaubern: der erst 19-jährige Chris Steger. Sein „Leicht kennt ma's hom“ ging zu Herzen, ebenso sein „Zefix“. Leuchtstäbe und die Taschenlampen zahlreicher Handys funkelten über dem Publikum und für die Dauer seines Auftritts legte sich pure Melancholie über das Publikum.

Ein sehr pannonisches Intermezzo

Zu einer Starnacht wenig passend, wurde zwischen den Auftritten der Künstlern auf Bildschirmen Zünftiges dargeboten. Zum Beispiel wurden die burgenländischen Mangalitz-Schweinderl zu Medienstars erhoben und das Publikum bekam zu sehen, wie Max Stiegel, der Besitzer vom Restaurant Gut Purbach, Eräpfelgulasch zubereitete, das Frau Schöneberger auf der Bühne verkostete.

Wolkenfrei, Charlien, AnNa R., Alessa, Paia Maria und King & Potter traten auf. Marquess verbreitete mediterranes Flair und heizte dem Publikum mit spanischen Rhythmen ein. Man konnte es gebrauchen, denn gegen halb zehn wurde es doch schon empfindlich frisch. Ein kleines Tänzchen hätte sicher nicht geschadet.

