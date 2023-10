Geronimo lässt Gesichter leben

Gemütliche alte Räumlichkeiten, an deren Wänden Karikaturen hängen. Gesichter, die einen in Empfang nehmen. Dann erscheint der sympathische, warmherzige Künstler selbst. Die meisten kennen ihn unter „Geronimo“. Optisch gleicht er Bud Spencer. In einem Urlaub in Portugal machte Geronimo ein Selfie mit dem dortigen Ministerpräsidenten und ließ dieses der österreichischen Presse zukommen. Geronimo lachte: „Das Bild verbreitete sich in Österreich viral und so kam es, dass ich nun auch als Bud Spencer-Double tätig bin. Unterstützt von meinem zukünftigen Schwager Wolfgang Morawitz, trete ich zum Beispiel im Lucky Town in Großpetersdorf auf.“ Nicht nur das, denn Geronimo hat eine ausgeprägte soziale Ader und deshalb hat er auch schon Jugendliche bei „Rettet das Kind“ mit seiner Rolle als Bud Spencer sehr glücklich gemacht.

Malen als Therapie gegen Panikattacken

Gerald Kollers Hauptberuf ist Karikaturist. Aber gehen wir ins Jahr 1969 zurück: da ist Gerald Koller geboren, in Stöttera aufgewachsen und nach fünf Jahren am Mattersburger Gymnasium zur Polizei gewechselt. Nun ja, es war nicht Geralds Entscheidung und es ist fraglich, ob es eine gute war. Mit nur fünfzehn Jahren (einem damaligen Schulversuch verschuldet) trat er in die Wiener Polizei ein. Geronimo erzählte nachdenklich: „Diese Zeit hat mein Leben geprägt und ich habe sie nicht unbeschadet überstanden.“ Bis heute hat Gerald Koller mit Panikattacken leben lernen müssen. Will man versuchen, der Sache irgendetwas Gutes abzuringen, dann dass Geronimo als Therapie begonnen hat zu malen. Bald folgten Karikaturaufträge von Bekannten. 1998 feierte ein Freund seinen 50er. Da dieser ein ausdrucksstarkes Gesicht hatte, griff Geronimo beherzt in die Schultasche seines Sohnes, schnappte sich Block und Bleistifte und fertigte eine Karikatur an. Vor 250 Gästen überreichte er diese dem Jubilar. Das „Hallo“ war groß - Folgeaufträge inklusive.

In seinem Buch "Xichta" kann man Geronimos Karikaturen bewundern Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Mit seinem Freund Bernd Ertl gründete Gerald Koller 2012 „Eurocature“ - die Vereinigung weltweiter Karikaturisten. Eine Vernissage mit Kollegen der Washington Post, New York Times, des Spiegels und fast allen renommierten Printmedien und enormem Zuschauerandrang steht jährlich am Programm. In verschiedenen Sparten gibt es als Preis die „Cat“ zu gewinnen. Eine unterhaltsame Veranstaltung, bei der keiner vor dem Strich des anderen gefeit ist.

Auf You-Tube gab's kein Halten mehr

2014 folgte ein Karikaturenkalender für die Oberwart Gunners und die Veröffentlichung von Geronimos Buches „Xichta“. 2017 kam das ganz große Highlight in Gerald Kollers Karriere. Für die XXX-Lutz-Werbung fertigte er die Karikaturen der damaligen Spitzenkandidaten der Nationalratswahl an. In Florenz wurden Kautschukmasken nach Geronimos Modellen angefertigt. Der Erfolg war bahnbrechend: Die Werbung erhielt den Staatspreis für Kultur, den Werbeaward, bei Geronimos Newslettern kam es zu einer Steigerung von 1200%, bei You-Tube zu 1 Million Klicks. Ebenfalls 2017 eröffnete Gerald sein charmantes Atelier, in dem auch seine Schwester Margit Koller ihre Kunstwerke ausstellt - Keramik- und Holzkunst, Modeschmuck und viel Schönes mehr.

Im Frühling kommen die Störche zurück

Ein neues Projekt, das im Oktober seine Veröffentlichung erfährt, ist ein 52-seitiger Kalender mit Karikaturen der österreichischen Spitzenköche, die auf diesem jeweils ein eignes Kochrezept verraten werden. Der Erlös wird sozialen Zwecken zugute kommen. Und noch ein Schmankerl ist zu erwarten: Ab 28. November darf man sich in der Mattersburger Art Box auf eine Ausstellung von Geronimo freuen, bei der großflächige Karikaturen zu bewundern sein werden. Und dann geht es für Geronimo über den Winter wieder nach Thailand - ein bisschen ausspannen, bevor es im Frühling dann wieder voll los geht in Rust!