Kids und Begleiter für Neufelder Pedibus gesucht

Wer gegen 8 Uhr morgens bei Schulen vorbeifährt, kennt die Szenen, die sich dort abspielen: Eltern und Großeltern bringen ihren Nachwuchs mit dem Auto in die Schule, am besten direkt bis vor die Eingangstür. Parken in zweiter Reihe, Halten mitten auf der Straße und unnötige Wartezeiten für alle anderen sind dabei an der Tagesordnung. Mit der Aktion Pedibus wird seit 2022 dieser Entwicklung gegengewirkt.

Der Pedibus ist eine gesunde„ Alternative zum Elterntaxi. Mit dem Pedibus wird der Schulweg wieder zum Erlebnisraum für Kinder. Sie erlernen und üben das sichere Verhalten im Straßenraum, pflegen Freundschaften und bewegen sich an der frischen Luft“, erklärt die Gemeinde dazu.

Derzeit werden noch ehrenamtliche Begleitpersonen und natürlich fleißig marschierende Kinder gesucht. Die Anmeldung ist bei der Volksschule oder bei der Gemeinde möglich.